Sahipsiz Hastaya Hastane Sahip Çıktı

Samsun'da hastanenin acil servisinde tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdüren ve sol ayağı çürüyen sahipsiz yaşlı adama hastane yönetimi sahip çıktı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisini uzun zamandır mesken tutan Bodrum nüfusuna kayıtlı 57 yaşındaki Ahmet Özcan'nın tekerlekli sandalye üzerinde hayatını sürdürmesi ve yakınlarının sahip çıkmaması üzerine hasta yönetimi Özcan'a sahip çıktı. Dilenen ve sol ayağı enfeksiyon kaptığı için çürümeye başlayan Ahmet Özcan, acil servisteki pansumanın dışında tedaviyi kabul etmedi. Saçı sakalına karışan ve yıkanmadığı için etrafa da koku saçan Ahmet Özcan için Samsun Sağlık Müdürlüğü ile hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Eda Türe harekete geçti. Ahmet Özcan'ı tedaviye ikna eden Başhekim Eda Türe, Özcan'ın yıkanarak, tıraş edilmesini sağladı. Daha sonra Özcan'ın hastaneye yatışı sağlanıp çürüyen sol ayağı kesildi.

Ahmet Özcan, "Şu anda tedavim iyi gidiyor. Sağlık açısından, bakım açısından, yemek açısından hastaneden memnunun. Allah'a çok şükürler olsun. Devlet bana bakıyor" dedi.

Başhekim Eda Türe ise "Ahmet Özcan acil serviste yapılan tedaviye direnç gösteren bir hasta. En son ortopedi uzmanı arkadaşlarda görüşüp kendisini tedaviye ikna ettik. 5 gün önce ameliyatı yapıldı. Şu an itibariyle sağlığı gayet iyi. İlerleyen dönemde de inşallah kendisini bakım evine yerleştirip süreci tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi Uzmanı Dr. Deniz Gürler, "Biz dolaşım problemi olan bacağını maalesef almak zorunda kaldık. Şu an durumu iyi. Daha sonra yapacağımız bir protez uygulamasıyla hayatına normal dönecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN