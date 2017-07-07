Sahipsiz Çantadan Tablet Çıktı

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali önündeki alana bırakılan ve bomba imha uzmanları tarafından açılan sahipsiz çantadan tablet, kulaklık ile çeşitli eşyalar çıktı.



Havalimanında gelen yolcuların taksi ve diğer araçlara bindiği alanda duran sahipsiz çantayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alana şerit çekerek, caddedeki tek yönlü trafiği durdurdu.



Bomba imha uzmanının açtığı çantadan bir yolcuya ait olduğu sanılan tablet, kulaklık ile bazı kişisel eşyalar çıktı. İncelemenin ardından cadde trafiğe yeniden açıldı.



Bırakılan motosiklet için şerit çekildi



Aynı dakikalarda Dış Hatlar Gidiş Terminalindeki yolcu giriş kapısının yanındaki alana bırakılan motosiklet nedeniyle polis ekipleri bir kez daha alarma geçti.



Motosikletin bulunduğu alana şerit çeken polisler, incelemelerde bulundu. Bu sırada bir vatandaş olay yerine gelerek, görevlilere bırakılan motosikletin kendisine ait olduğunu, gelen paketi almak için terminale gittiğini ifade etti.



Sürücünün motosikletiyle ayrılmasının ardından şeritler alandan kaldırıldı.