Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar - Haberler
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Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar Bursa'da bir dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpek çalındı.

BURSA (İHA) - Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

BURSA - Bursa'da bir dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpek çalındı. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, Bursa'da bir dükkanın önünde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkanın önünde bağlı olarak duran bir köpeği önce severek sakinleştiren şüpheli, daha sonra tasmasından tutarak hızla koşmaya başladı. İleride bekleyen kamyonete yönelen hırsız, köpeği kamyonete bindireceği sırada kaçan hayvanı tekrar yakaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

Dükkanın önünde bağlı bulunan sahipli köpeği kamyonetle çaldılar

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

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