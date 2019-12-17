Sahipli köpeği av tüfeğiyle öldürdüler
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Sahipli köpeği av tüfeğiyle öldürdüler

Zonguldak Alaplı ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

17.12.2019 23:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:33
Sahipli köpeği av tüfeğiyle öldürdüler

ilçesinde sahipli bir köpek kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü. Sahibi, köpeğini öldüren kişiyi ihbar edene bin TL para ödülü verileceğini açıkladı.


Alaplı'da plastik doğrama işi yapan Erdem Efe'nin şırıngayla besleyip büyüttüğü Gölge isimli kangal köpeği; önceki gün iş yerine 300 metre uzaklıkta öldürüldü. Köpeği henüz yavruyken sahiplendiğini belirten Erdem Efe yaşadığı durum karşısında büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Efe, "Köpeğime 1 yıldır bakıyordum. Safkan Kangal cinsiydi. İş yerimin önüne herkes köpeğimi görmeye gelirdi. En son köpeğim, bağladığım yerden kendisini kurtarıp uzaklaşmış. Bunların hepsi yarım saat içinde oluyor. Maalesef iş yerimize 300 metre uzaklıkta bir köpeğin yolda vurulduğu duyduk. Kulübeye baktığımda Gölge isimli köpeğimizin olmadığını görünce hemen ölen köpeğin yanına gittim. Biberonla beslediğim büyüttüğüm, Gölge isimli köpeğimin hareketsiz yattığını gördüm. Dehşet verici manzara karşısında ne yapacağımı şaşırdım. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır. Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Diğer köpeğimin de öldürülmesinden korkuyorum. Bu insanlık dışı bir şeydir. Bunu yapanları kınıyorum. Köpeğimi vuran kişileri gören varsa bin TL ile ödüllendirmek istiyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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