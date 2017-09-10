Sahiplerini Yiyen 5 Evcil Hayvan

İnsan ve hayvan arasındaki ilişki, tarihin başlangıcından beri varolmuştur. At gibi bazı hayvanlar, fiziksel görevlerde bize yardım etmek için kullanılırken, köpek gibi diğer hayvanlar ise koruma sağladı. Bu hayvanlar her ne kadar bize yardımcı olsa da, ne kadar eğitildikleri önemli değil. Çünkü zor durumda kaldıklarında, hayatlarını devam ettirebilmek için iç güdüsel olarak hareket etmek zorundadırlar.