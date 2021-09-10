Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi - Haberler
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Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

GAZİANTEP'te iş merkezince sahiplenilen ve 'Kaktüs' adı verilen sokak köpeğine, mekan süslenerek doğum günü kutlaması yapıldı.

GAZİANTEP'te iş merkezince sahiplenilen ve 'Kaktüs' adı verilen sokak köpeğine, mekan süslenerek doğum günü kutlaması yapıldı.

Kentte 3 yıl önce eziyet edilerek sokağa bırakılan köpek, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne teslim edildi. Burada tedavisi ve bakımı yapılan köpek, daha sonra İncilipınar Mahallesi'ndeki iş merkezi yönetimi tarafından sahiplenildi. 'Kaktüs' adı verilen köpek, iş merkezinin maskotu haline geldi. Yönetim, sevilen köpek için sahiplenilişinin yıl dönümünde doğum günü partisi düzenledi. 'Kaktüs' için özel pasta hazırlandı. Girişi süslenen iş merkezi yöneticilerinden Emine Yağmur ve bina sakinlerinin katıldığı partide pasta kesildi.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTEDİK'

Emine Yağmur, sokaktaki canlar için farkındalık oluşturmak istediklerini, bu nedenle doğum günü yaptıklarını belirterek, sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunmasını beklediklerini söyledi. Yağmur, herkesin sokak hayvanları için elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirerek, "'Kaktüs', 9 Eylül'de hayatımıza girdi. Geldiğinde veterinerimiz, 1 yaşında olduğunu söyledi ve psikolojisi çok bozuktu. Sokağa atılmış, çok eziyet görmüştü. O günden beri bize arkadaş oldu. Bu civarda herkes 'Kaktüs'ü tanıyor. Bu doğum gününü yapmamızın bir amacı var; aslında sokaktaki canlar için farkındalık oluşturmak istedik. Etrafımızda çok fazla iş merkezi var. Tüm iş merkezlerinin bir hayvanı sahiplenerek, iş merkezinde bulundurmasını tavsiye ediyoruz" dedi.


Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sahiplenilen sokak köpeği 'Kaktüs' için doğum günü partisi - Haberler
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