SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
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SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Soylu, pandemi sürecini, oğlu Aral ile sahiplendikleri keçi ve yavrusunu evlerinin bahçesinde besleyerek geçiriyor.

KARS Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Soylu, pandemi sürecini, oğlu Aral ile sahiplendikleri keçi ve yavrusunu evlerinin bahçesinde besleyerek geçiriyor.

Pandemi nedeniyle uygulanan tam kapanma süreci, kişileri farklı uğraşlara yöneltti. Kars Kuyumcular Derneği Başkanı Soylu da bahçeli evine yavru keçi aldı. Oğlu Aral ile adını 'Bihter' koydukları yavru keçiyi sütle beslemek isteyen Soylu, bu kararından vazgeçerek, anne keçiyi de sahiplendi. Oğlu ile birlikte keçilere evlerinin bahçesinde bakan Soylu, tam kapanma sürecini de bu sayede keyifli geçirdiklerini söyledi. İlhan Soylu, 'Herkes evinde kedi, köpek besler; biz de keçi besliyoruz. Evimizin bahçesi çok müsait. Keçiyi önce sütle beslemek istedik ama sonra annesi olduğunu öğrenince annesini de sahiplendik. Şimdi her ikisine de evimizin bahçesinde bakıyoruz' dedi.

SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR
SAHİPLENDİKLERİ KEÇİ İLE YAVRUSUNU BAHÇELERİNDE BESLİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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