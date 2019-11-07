Sahiplendiği felçli sincaba bebek gibi bakıyor

07.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:34

Bilecik'te kediler tarafından yaralanarak felç olan yavru sincap, kentte hayvan sevgisiyle tanınan Sühendan Senger'in ev arkadaşı oldu.

Boyun, burun ve ağız kısmından ağır yaralanan sincabı evine götüren ve besleyen Senger, ona adeta bir bebek gibi ilgi gösteriyor.

Arka ayağındaki his kaybı nedeniyle doğaya salınması mümkün olmayan sincabı, keçi sütüyle besleyen Senger, maskot haline gelen sevimli hayvana "Badem" ismini verdi.

"Hayvanlara aşırı sevgim var"

Bilecik Belediyesi Hayvan Barınağı çalışanı Senger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğunda annesinin korkusu nedeniyle evinde hayvan besleyemediğini söyledi.

Hayvanları çok sevdiğini anlatan Senger, şöyle konuştu:

"Bizim zamanımızda annemiz sokaklara kolay kolay bırakmazdı. Annem hayvanlardan çok korktuğu için hiçbir hayvanı sevme imkanımız olmadı. Babam emniyet mensubuydu, ben de sokakta gördüğüm tüm yaralı hayvanları emniyete götürürdüm. Orada tedavi ettirirdik. O gün bu gündür hayvanlara aşırı sevgim var. Çünkü onların dilleri yok, kendilerini ifade edemiyorlar. İnsanların onlara daha duyarlı bakmaları gerekiyor."

Yaralı sincaba kıyamadı, eve getirdi

Bir vatandaşın yaralı sincabı önceki gün barınağa getirdiğini anlatan Senger, "Sevimliliği nedeniyle adını Badem koydum. Boyun, burun ve ağız kısmında yaralar vardı. Yaralarını kantaron yağı ile tedavi ettik ama özellikle sağ arka ayağında his yoktu. Bunun üzerine veteriner hekimimiz vitamin iğneleri yaptı. Biraz daha hareketlendi." dedi.

Senger, tedavinin ardından sincabın sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yemesi, içmesi güzel. Yavrudan biraz büyük. Keçi sütünü çok seviyor. Hafif ısıtıp bol su veriyorum. Düzenli iğne yaptırıyorum. Barınakta bırakmaya kıyamadım, eve getirdim. Üç kedim var ama onlar sincaba yanaşmadı. Kedi kafesine koydum. Yatarken kapatıyorum. Badem ile benim aramda bir bağ oluştu. Benim için tüm hayvanlar ayrı. Evde bakmaya devam edeceğim. Felçli olduğu için doğaya salma durumumuz olmayacak."

Kaynak: AA