Sahip Çıkmamız Gereken Evlatlarımız İçin Vereceğimiz Hesabımız Var"

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, "Allah çocuklarımızı imanla yetiştirmeyi, en aziz emanet olarak yaşatmayı nasip eylesin. Sahip çıkmamız gereken evlatlarımız, gençlerimiz için yarın Rabb'imize vereceğimiz hesabımız var." dedi.

Diyarbakır'da, "Mevlid-i Nebi Haftası" dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" temasıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program Ulucami imam hatibi Hidayet Yılmaz'ın okuduğu sala ile başladı.

Hacı Bayram Camisi imam hatibi Ahmet Karali'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda sinevizyon gösterimi yapıldı, Grup Dergah tarafından ilahiler seslendirildi.

Programda konuşan İşliyen, Hz. Peygamber'in hatırasını, emanetini ve izlerini en fazla taşıyan kentin Diyarbakır olduğunu söyledi.

Anne ve babalara seslenen İşliyen, gençlere rahmet, şefkat, iyilik ve güzellikle yaklaşılmasının önemine değindi.

"Kızı kapıdan girdiğinde ayağa kalkan Peygamberimiz var bizim. Onu yanına oturtan, sırtını sıvazlayıp, okşayan, ona ilgi ve iltifat gösteren Allah'ın Resulüdür." diyen İşliyen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peygamberimiz, 'Beni seviyorsanız ağzınızdan yalan çıkmayacak, beni seviyorsanız komşuluğunuz güzel olacak, emanet hukukuna riayet edeceksiniz. Bunları yapmazsanız beni sevme iddianız boş olur' diye nasihatte bulunmuştur. Peygamber sevgisinin içini ibadet, ahlak, edep ve haya ile doldurmak gerekir."

"Allah çocuklarımızı imanla yetiştirmeyi nasip eylesin"

İşliyen, bir annenin dünyada yaşayabileceği en büyük acının gözü önünde çocuğunun helakını izlemek olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Allah hiçbir anneyi böyle imtihan etmesin. Çocuklarımıza sahip çıkmayı nasip eylesin. Allah çocuklarımızı imanla yetiştirmeyi, en aziz emanet olarak yaşatmayı nasip eylesin. Sahip çıkmamız gereken evlatlarımız, gençlerimiz için yarın Rabb'imize vereceğimiz hesabımız var."

"Hiçbir ihanet ve terör örgütü bizi yolumuzdan çeviremez"

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kör ideolojilerin, ihanet odaklarının ve bu dünyayı ebedi olarak hüsrana taşıyacak zehirli düşüncelerin eline gençleri bırakmamak sorumluluğunda olduklarını ifade etti.

"İman ve ahlakıyla bizi temsil eden gençlerimiz var olduğu sürece, hiçbir ihanet ve terör örgütü bizi yolumuzdan çeviremez." ifadesini kullanan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye bu birlik ve beraberliğiyle Kur'an ve onu yaşayan Peygamber Efendimizin ahlakıyla yetişmiş gençlerle her alanda hedefine ulaşacak ve kutlu yürüyüşüne devam edecektir. Bugün yaşadığımız bütün meselelerde çözümü, Peygamberimizi anlamak ve onun gibi yaşamak noktasında bulacağız."

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Serdar Kartal, gençlere sahip çıkmanın sadece devletin görevi olmadığını, 80 milyonun her bir ferdinin vazifesi olduğunu aktardı.

Belediye olarak gerçekleştirdikleri projeleri anlatan Kartal, "Hizmete sunduğumuz yaklaşık 40 milyonluk yatırım daha önce aynı belediye tarafından bilboardlarda Peygambere hakaret etmek için kullanılmıştı." diye konuştu.

Kartal, şöyle konuştu:

"Yerel yönetimler kaynaklarını Peygamber Efendimize, dinimize, maneviyatımıza hakaret edilmesi, çocuklarımızın dağa gönderilip, ölüme terk edilmesi ve uyuşturucu batağına sevk edilmesi için mi kullanması gerekir, yoksa belediyemizin imkanlarını gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde yetiştirmek ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için mi kullanmalıyız? Bizler kadınlara, çocuklara, gençlere ve ailelerimize karşı görevimizi en iyi şekilde yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, İşliyen'e çiçek takdim etti, hatıra fotoğraf çekildi.

Programa, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül ve vatandaşlar katıldı.