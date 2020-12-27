Şahintepesi macera parkı ve sosyal tesisleri projesi başarılı bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olup yapım işleri devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer aldı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olup yapım işleri devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Çırmıhtı'nın doğal güzelliklerine tepeden bakan bir noktada bulunan Şahintepesi'de 37 dönüm alanda hizmete sunacakları 'Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri' projesiyle Malatya ve Yeşilyurt'a yeni bir yaşam alanı daha kazandıracaklarını söyledi.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinin, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer almasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Yeşilyurt Kentsel Tasarım' ile 'Lezzet Vadisi' projeleri çatısı altında hizmete sunacaklarını bu dev yatırımla, Yeşilyurt'un gelişen kimliğine özel bir değer daha katacaklarını söyledi.

Sürekli gelişim, sürekli yenilik ve sürekli değişim anlayışından yola çıkarak Yeşilyurt'un tüm zenginliklerini ön plana çıkartan yatırımlara ağırlık verdiklerine dikkat çeken Çınar, " Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizin inşaat süreci tüm hızıyla devam etmektedir. Doğal zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle Anadolu kültürünün tüm zenginliklerini içerisine alan Kadim Çırmıhtı'mızın var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkartacak özelliklere sahip olan Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizin, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer alması hepimizi gururlandırmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze ve Fırat Kalkınma Ajansımıza çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt'umuzu daha fazla geliştirmek ve büyütmenin yanı sıra bölgemizin daha değerli hale gelmesi adına hayat geçen veya devam eden yatırımlarımızın başarılı bulunması, bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir" dedi.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesis alanında inşaat çalışmalarının devam ettiğini aktaran Başkan Çınar, " Bölgemizin hakim bir noktasında bulunan Şahintepesinde daha önce gerek düğün gerekse de belediye etkinlikleri için değerlendirilen toplam 37 dönüm alanı baştan aşağıya yeniden dizayn ederek farklı bir projeyle 7'den 70'e herkese hitap edecek bir düzeye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şahintepe'sini yeni bir vizyon ve bakış açısıyla Yeşilyurt'umuza kazandırıp, geleceğe taşıyacağız. Lokantası, parkları, yeşil alanları, otoparkı, dağ kızağı alanı, akvaryumu, sosyal tesisleri, su topu havuzu ve yöresel ürünlerimizin satış ve tanıtım alanları ve peintbal alanına kadar birbirinden farklı mekanlarıyla burayı daha nitelikli hale getireceğiz. Bölgemizin değerine daha farklı anlamlar ve değerler katacak bu projemiz; sürekli gelişim, sürekli yenilik ve sürekli değişim anlayışımızın daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Ekiplerimiz inşaat alanında büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışıyorlar, otopark ve tesis alanında yapım işlerimiz hızlandı. Bölgemizin sosyal ve doğal kimliğinin daha değerli hale gelmesini sağlayacak olan bu dev yatırımımız tamamlanıp hizmete girdiği zaman yetişkinlerimiz sosyal tesislerimizde keyifli vakit geçirirken, gençlerimiz ise aktivite alanlarında zamanlarını daha faydalı geçirecekler. Bölgemizin sosyo-ekonomik hayatına çok ciddi katkılar sunacak olan bu özel projemizle, Malatya ve Yeşilyurt'a yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı