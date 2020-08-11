Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri turizmde cazibe merkezi olacak Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri turizmde cazibe merkezi haline getirilecek.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapımı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri turizmde cazibe merkezi haline getirilecek.

İçerisinde hayvanat bahçesi, balonlu eğlence havuzu, lokanta, kafeterya, mini masal parkı, dağ kızağı ve paintball alanı bulunan tesis, bölge ekonomisine de katkı sunacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çınar, yapımı devam eden tesiste incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Çınar, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri yenileyip turizme kazandırarak vatandaşların faydalanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Yeşilyurt'un tarihsel ruhunu ön plana çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Çınar, şunları kaydetti:

"37 dönüm alan üzerine konumlandıracağımız Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri alanında yapım işleri devam ediyor. Bizler de bölgemizin değerini artıracak bu tür yatırımların sorunsuz bir şekilde tamamlanıp hizmete girmesi adına çalışmaları yakından takip ediyoruz. Önceki yıllarda düğün salonu veya çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan böylesine nezih ve güzel bir lokasyona sahip Şahintepesi'ni farklı yatırımlarla turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

Tesisin içerisinde birçok sosyal alan bulunduğunu aktaran Çınar, "Şahintepesi, hemşerilerimizin aileleri ve çocuklarıyla birlikte gelip gönül rahatlığıyla dinlenebileceği, çayını ve kahvesini yudumlayacağı, farklı temalı sportif alanlarında spor yapabileceği nezih bir görüntüye kavuşacak. Malatya'ya dışarıdan gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstereceği çok değerli bir yatırımı daha bölgemizin hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA