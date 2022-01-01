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Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle'de faaliyete giren spor ve beslenme merkezinin açılış törenine katıldı.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle'de faaliyete giren spor ve beslenme merkezinin açılış törenine katıldı.

İş yeri sahibinin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Şahinoğlu öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında işyerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahinoğlu hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Ayrıca törene katılan herkesin yeni yılını kutlayan Şahinoğlu iş yeri sahibi Tuğçe Akalın ile bir süre görüşerek sohbet etti. Açılış pastasını Akalın ile birlikte kesen Şahinoğlu hayırlı olsun dilekleri ile birlikte açılışın anısına belediye logolu duvar saati hediye etti. - BİLECİK

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

Şahinoğlu iş yeri açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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