Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete giren bir fast food işyeri açılışına katıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi üzerinde hizmete giren bir fast food işyeri açılışına katıldı.

İş yeri sahibinin yakınlarının katılımı ile gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Şahinoğlu, öncelikle Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun selamlarını ve hayırlı olsun dileklerini iletti. Sonrasında işyerinin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Şahinoğlu hayırlı, bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu. Açılışın ardından iş yeri sahibi Ali- Nermin Aksugür ile bir süre görüşerek sohbet eden Şahinoğlu, Aksugür ailesine kolaylıklar dileyerek açılışın anısına belediye logolu duvar saati hediye etti. - BİLECİK

Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Varank Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Ezgi Mola Seda Sayan Düm Tek Tek
Spor Marcao Gökhan Töre Fatih Terim Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Meral Akşener Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şahinoğlu, iş yeri açılışına katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 17:03:19. #1.17#