Şahinler Cep Yakıyor

Dolardaki artışı fırsat bilen araç sahipleri, otomobil fiyatlarını yükseltti. Bir ay evveline kadar 20 bin liradan alıcı bulan kuş serisi Şahin ve Doğan modelleri, şimdiler de 30 bin lirayı buldu.

Dolarda yaşananan artış otomobile de yansıdı. Kuş serisi Şahin, Doğan ve Serçe model otomobillerin fiyatları tavan yaptı. Doların yükselmesini fırsat bilen otomobil sahipleri, bir ay önceye kadar 20 bin lira olan fiyatları 30 bin liraya kadar çıkardı. İnternet üzerinden satışa sunulan araçları inceleyenler ise gözlerine inanamadı. - BURSA