Şahinkaya Kanyonu'na yoğun ilgi
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Şahinkaya Kanyonu'na yoğun ilgi

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, yaz aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor.

Şahinkaya Kanyonu'na yoğun ilgi
22.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:55

TÜRKİYE'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu, yaz aylarında yerli turistlerin akınına uğruyor.

Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'na yaz aylarında turistler yoğun ilgi gösteriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yaz tatillerine kapalı alanlarda geçirmek istemeyen vatandaşlar doğal parklara akın ediyor. Heybetiyle kendisine hayran bırakan, Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonunu görmeye gelen turistler, turkuaz rengi sularda tekne turlarına yoğun ilgi gösteriyor. Kızılırmak Nehri üzerinde, 1,5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Altınkaya Baraj Göleti'nin bulunduğu alandaki kanyon, barajın en derin yeri olma özelliği taşıyor.

'GÜNDE YAKLAŞIK 1500 KİŞİ GELİYOR'Kanyona gelen ziyaretçilerin eşsiz doğayla buluştuğunu söyleyen gezi teknesi sahibi Nuri Çapkın, "Vatandaşlarımızın her geçen yıl buraya daha fazla gelmeye başladılar. Sezonumuz koronavirüs nedeniyle 17 Haziran itibariyle başladı. Temmuz ayı içerisinde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Burada biz gelen ziyaretçilerimize tekne turları ile Şahinkaya Kanyonu'nu gezdiriyoruz. Aslında biz tekne turu değil kanyon turu yapıyoruz. Buraya gelen misafirlerimiz doğa gözlemlemek için geldiklerinde burada düzenlediğimiz 1 saatlik turlarımız 10 dakika gibi geçtiğini belirtiyorlar. Günde yaklaşık 1500 kişi, kanyonu ziyaret etmek için buraya geliyor. Bu sayı pandemi nedeniyle biraz düşük, pandemi olmasaydı günlük 3 bin ziyaretçimiz oluyordu. Burada 11 gezi teknesi ile gelen ziyaretçilere hizmet veriyoruz. Biz şu anki ilgiden memnunuz" şeklinde konuştu.'PANDEMİ KURALLARINA UYGUN SEYAHAT ETTİK'Ailesiyle birlikte kanyonu görmeye gelen Melek Olfaz, "Daha önce buraya komşularım ve arkadaşlarım gelmişlerdi. Onlar bana önermişlerdi. Biz de çocuklarımla beraber gelip görmek istedik. Burada tekne turuna çıktık. Çok güzel bir manzarayla karşılaştık. Kayalıkları yeşilliği her şeyi çok güzel. Çok hoşumuza gitti. Gezi boyunca da pandemi kurallarına uygun seyahat ettik. Sosyal mesafeye uyduk" dedi.'GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLERDEN BİRİ'

Şakinkaya Kanyonu'nun ziyaretçilerine görsel şölen sunduğunu belirten Rabiya Arıcı ise "Korona sürecinden dolayı çok uzun süredir evlerde kalmıştık ve çok bunalmıştık. Burası da Samsun'un keşfedilmesi gereken en güzel yerlerinden birisi. Biz de ailemizle birlikte gelelim gezelim dedik. Tekne ile kanyon turu yaptık. Gezerken burada suyun her rengini gördüm çok güzeldi. İçinde bulunduğumuz bu süreçte burası bize çok iyi geldi. Herkese tavsiye ederim, kesinlikle gelip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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