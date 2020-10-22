Şahinkaya ayvasında hasat zamanı
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Şahinkaya ayvasında hasat zamanı

22.10.2020 09:52 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:56
Şahinkaya ayvasında hasat zamanı

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen, kendine has tadı ve rengiyle ilgi gören Şahinkaya ayvasında hasat başladı.

Kahramanmaraş'ta yetiştirilen, kendine has tadı ve rengiyle ilgi gören Şahinkaya ayvasında hasat başladı.

Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahallesinde 7 dönümlük alanda yetiştirilen ayvanın hasadına başlandı. Mahalle sakinlerin çoğunluğun geçim kaynağı olan ayvanın geçen yıla oranla fiyatının ve kalitesinin yüksek oluşu üreticinin yüzünü güldürdü.

Hasat dönemin kendileri için bu yıl sevindirici olduğunu söyleyen üretici Hasan Şişman (43), "Ayvalar kaliteli ve iriliğiyle dikkat çekiyor. Tüccarlarımız geliyor, alımlar başladı. Ayvaların kilosu 2,75 TL ve 3,5 TL arasında değişiyor. Bu yıl bol ve bereketli oldu, yüzümüz güldü" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Şahinkaya ayvasında hasat zamanı
Şahinkaya ayvasında hasat zamanı
Şahinkaya ayvasında hasat zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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