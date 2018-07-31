Şahini Kürekle Vura Vura Öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın kürekle şahin öldürmesi tüyleri diken diken etti.

Edinilen bilgilere göre, Kızılağaç Mahallesi'nde beslenmek için yılan avlayan şahin, avıyla uğraştığı sırada bir kişinin kürek darbesiyle öldürüldü. Bir vatandaşın şahini cep telefonu ile görüntülendiği esnada elinde kürekle beliren kişi, bir anda küreği şahinin kafasına vurdu.

Kan donduran olayda hem şahin hem de yılan telef oldu.

(İHA)