Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor
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Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor

Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor
07.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:40

Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor Köyde karantina sürecinde korona virüse rastlanmadı Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde 24 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci yarın sona erecek.

Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor

Köyde karantina sürecinde korona virüse rastlanmadı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köyünde 24 Nisan tarihinde başlayan karantina süreci yarın sona erecek.

Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında Şahinefendi köyünde de 1 kişinin korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından köy Ürgüp İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 24 Nisan tarihinde karantina altına alındı. Şahinefendi köy muhtarı Fatih Mehmet Çınar karantina süreci boyunca köyde sokak sokak gezerek vatandaşların dışarıdan çıkmasına engel olmasının ardından ise köyde karantina süreci boyunca korona virüs vakasına rastlanılmadı. Köy muhtarı Fatih Mehmet Çınar açıklamasında köyde korona virüs vakalarının artmadığını ve karantina sürecinin 8 Mayıs Cuma akşamı sona ermesini beklediklerini söyledi. Çınar, "Köyümüzde ilk çıkan vakaların sayısı artmadı, şuan onlarda zaten testleri negatif çıktı. Taşkınpaşa' da ki cenazeden sonra kendilerini izole eden vatandaşlarımız köyümüzde vakanın artmamasında en büyük rol oynadılar. Bizlerde muhtarlık olarak süreci iyi yönettiğimize inanıyoruz. Kaymakamımız Mehmet Maraşlı, Jandarma Komutanımız ve sağlık görevlilerimizle birlikte elimizden gelen tüm imkanları köylülerimiz için seferber ettik. Köylülerimizin mağdur olmamaları içinde gerekli önlemler alınarak ihtiyaçları giderildi. İnşallah bugün alınacak karar ile de köyümüzdeki karantinanın yarın kalkması bekleniyor" dedi.

Şahinefendi köyünde karantina süreci yarın sona eriyor

Kaynak: İHA

Manşet

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