Şahinbeyli Girişimciler Sertifikalarını Aldı

Şahinbey Belediyesi ve KOSGEB arasında imzalanan protokol kapsamında 2017 yılının başında vatandaşların kendi işlerini kurmaları amacıyla başlatılan kursu tamamlayan 146 kursiyer sertifikasını aldı.



Şahinbey Belediyesinin istihdamı arttırma adına başlattığı ve 2017 yılının başında KOSGEB ile yapılan anlaşma gereği 300 kişinin daha faydalanacağı uygulamalı girişimcilik eğitimi çalışmaları hızla devam ediyor.



Şahinbey Belediyesi nikah salonunda düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, KOSGEB Müdür Vekili Cuma Delioğlu, Şahinbey Belediyesi kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. Şahinbey Belediyesi, ve KOSGEB arasında müşterek yapılan projeyle eğitim alan kursiyerlere 4 gün süren 32 saatlik bir eğitim verildi. Kursiyerler tamamladıkları kurs sonrasında, aldıkları sertifika ile birlikte KOSGEB'e başvurarak, 50 bin TL hibe ve 100 bin TL geri ödemeli kredi almaya hak kazanacak.



"Girişimcilik Gaziantep'in ruhunda var"



AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, girişimcilik kurslarını ve girişimcileri önemsediğini belirterek, "Uzun yıllar Sanayi Odası Başkanlığı yaptığım için, Türkiye'de girişimciliğin ne anlama geldiğini ve bu şehrin ne kadar girişimci olduğunu, çok yakından biliyorum. Bu anlamda düzenlenen kurslarla girişimci sayısının artmasında fayda var. Çünkü girişimcinin olmadığı yerde ot dahi bitmiyor. Türkiye'nin her şehrinde girişimcilik ruhuna rastlayamıyoruz. Girişimcilik ruhu şehrin karakteristik özelliğidir. Bu anlamda 81 il içerisinde ilk sırada bulunan bir iliz. Türkiye'de en fazla girişimcilik kurslarının Gaziantep'te açılması beni hiç şaşırtmadı ve yanıltmadı. Bu şehir girişimcilik anlamında önemli başarılara imza atmış bir şehirdir" dedi.



"Girişimcilik ruhuna sahip bir şehiriz"



Törenin açılış konuşmasını yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gazianteplilerin girişimci bir ruha sahip olduğunu ifade ederek, "Bugüne Kadar 856 kişiyi kapsayan bir girişimcilik kursu düzenledik. Son düzenlediğimiz kurs sonrasında ise 146 kişi daha girişimcilik sertifikasını alacak. Gaziantep'in ruhunda girişimcilik var. Gaziantepliler doğuştan girişimci. Bizler çok ortaklığı seven bir şehir değiliz. İnşallah herkes gönlündeki, arzu ettiği yapmak istediği işi yapar. Girişimci olmak demek vermek demektir. Veren el alan elden üstündür. İşçi mi olacağız işveren mi olacağız? Bunun kararını veriyorsunuz. İşveren olursanız veren el olacaksınız. Bu sayede birçok kişiye de iş kapısı açmış olacaksınız. Bu anlamda bu kurs gerçekten çok önemli. Bu kurs sonrasında girişimcilik sertifikası alan kursiyerlerimiz 50 bini hibe 100 bini geri ödemeli kredi alabilme imkanına sahip olacaklar. Ben, bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, emek veren arkadaşlarımıza ve KOSGEB müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Türkiye'nin en fazla kurs veren iliyiz"



KOSGEB Müdür Vekili Cuma Delioğlu, Gaziantep'in girişimcilik kursu adına önemli adımlar attığına dikkati çekerek "Girişimcileri önemsiyoruz. Çünkü sadece bizde değil dünyanın her yerinde ekonomi açıcısından yeni istihdam alanı anlamına gelmektedir. Biz KOSGEB olarak özellikle Gaziantep'te en fazla girişimcilik eğitimi düzenleyen merkezlerden bir haline geldik. Dileğimiz bundan sonra katma değeri yüksek, sürdürülebilir kapanmayacak işletmelerin kurula bilmesi için nicelik olarak yakaladığımız bu başarıyı niteliğe de dönüştüre bilmek" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP