Şahinbey Ziraat Odası Seçimli Genel Kurulu başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ziraat Odası Başkanlığı 10. Seçimli Genel Kurulu yoğun katılımla başlarken, seçimlerde yeni dönem başkanlığı için 4 aday yarışıyor.

Şahinbey Ziraat Odası 10. Seçimli Genel Kurulu yoğun katılım ve geniş güvenlik önlemleri altında Güneykent Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de konuşmacı olarak katıldığı genel kurulda mevcut başkan Ali Çolak ile birlikte Ali Çayırlı, Ali Çoban ve Hanifi Şen yeni dönem başkanlığı için yarışıyor.

Genel Kurula katılarak adaylara başarı dileyen ve tarıma desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şahinbey Ziraat Odası 10. Seçimli Genel Kurulu'nun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bütün çiftçi ağabeylerimize, toprakla uğraşan, eli nasırlı bütün ağabeylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Beş yıllık görev süremizce toprak anadır, toprak yardır dedik, toprak cömerttir, toprak berekettir, toprak tevazudur dedik. Toprakla, sofralarımızı bereketlendiren, bize nimetleri ulaştıran sizler çiftçilerimiz, tarım odalarımızdır. Ben bu yaptıkları çalışmalardan dolayı tüm çiftçilerimize ve tarım odamıza Allah hepinizden razı olsun diyorum" dedi.

Mevcut başkan Ali Çolak ise, "Bugün Şahinbey Ziraat Odası 10. Seçimli Genel Kurulu'muzu yapıyoruz. Burada 4 arkadaşımızla iyi bir yarış içerisindeyiz. Allah çiftçimizin ve odamızın hakkında hayırlı olanı nasip etsin. Biz burada başkanlık dönemimizde çiftçilerimize yönelik yapmış olduğumuz ve ilerde nasip olursa da seçilirsek yapacağımız projeler hakkında bilgi verdik. İnşallah bugün seçimi kazanırsak ileriye dönük projelerimiz için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından adaylar tek tek kürsüye çıkıp projelerini anlatırken, yapılan sayım ve işlemlerin ardından oy kullanma işlemleri başladı. Oy kullanımının saat 17.00'ye kadar devam edileceği belirtilirken, yeni başkanın akşam saatlerinde belli olacağı vurgulandı.

Kaynak: İHA