Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
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Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi Şahinbey Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek Boğaziçi Bulvarı 2. etap çalışmalarını sürdürdü.

Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek Boğaziçi Bulvarı 2. etap çalışmalarını sürdürdü.

Daha önce Hoşgör Meydanı'nı İnönü Caddesi'ne bağlayan Boğaziçi Bulvarı 1. etap çalışmasını gerçekleştirerek şehrin trafiğine nefes aldıran Şahinbey Belediyesi, Boğaziçi Bulvarı 2. etap çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yolu yılsonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Çalışmalar aralıksız sürüyor"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Boğaziçi Bulvarı 2. etap çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Böylelikle hem yeni yollar açıp ulaşımı rahatlatıyoruz hem de depreme dayanıksız olan evleri yıkarak vatandaşın riskli binalardaki yaşam tehlikesini ortadan kaldırmış oluyoruz. Çalışmalarımız şuanda Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nın Ahmet Çelebi'ye bağlandığı noktada. Bu yol Tüfekçi Yusuf Bulvarı'ndan gelerek, Özdemirbey, Kılınçoğlu, Aydınbaba ve İsmetpaşa Mahallelerinden geçip, Boğaziçi Bulvarı'na bağlanacak. Böylece şehir içerisinde yeni bir ring oluşturmuş oluyoruz. İnönü Caddesine alternatif 40 metre genişliğinde yeni bir bulvar açtık. Bu çalışma Şahinbey'in merkez trafiğini çok ciddi anlamda rahatlattı. Boğaziçi Bulvarı'nın 2. Etap çalışmalarında yüzde 54 seviyesine ulaştık. Hedefimiz bu yılsonuna kadar kamulaştırma çalışmalarını tamamlayıp yolumuzu trafiğe açmak" dedi.

Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi
Şahinbey, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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