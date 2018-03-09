Şahinbey Restorasyonda Hız Kesmiyor

Şahinbey Belediyesi Gaziantep'in tarihi mekanlarının restorasyon çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kadim şehir Gaziantep'in yıllara yenik düşen yapıları ve bu yapıların tekrardan aslına uygun hale gelmesi için Şahinbey Belediyesi restorasyon çalışmalarına gece gündüz demeden devam ediyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mecidiye hanını ziyaret ederek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

25 Aralık'a yetiştirilecek"

Mecidiye hanını 25 aralık tarihine yetiştireceklerinin altını çizen Tahmazoğlu, "Mecidiye han bin 725 yılında yapılmış bir handır. Burası yaklaşık 20 yıldır otopark olarak kullanıyordu. Şahinbey belediyesi olarak burayı satın alarak restorasyonunu yapıyoruz. Burası önemli bir han iki katlı olarak yapılmış ama üst katı yıkılmış, araya betonarmeler yapılmış şimdi bu hanı eski haline getirmek için restorasyonu aldık. Bu handa 24 dükkan, 34 hücresi var. burayı inşallah yıl sonunda 25 aralık tarihini düşünüyoruz. Restorasyonu bitirip Sahaflar çarşısına dönüştüreceğiz. Burada Gaziantep'in sulu yemeklerinden oluşan bir restoran olacak" dedi.

"Restorasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor"

Şehrimizin tarihi yapılarının restorasyonunun hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "İlk restorasyonumuz Gümrük hanıydı. Burayı 9 ay gibi kısa sürede tamamladık ve yaşayan müzeye dönüştürdük. Daha sonra tarihi bostancı mektebinin restorasyonunu gerçekleştirdik ve orayı kültür evi olarak hizmete sunduk. Şehreküstü bölgesinde 11 kilometre sokak sağlıklaştırması çalışması yaptık ve oradaki tarihi konakların hepsinin restorasyonuna başladık şuanda bir kısmı bitti bir kısmı da devam ediyor. Eski Savaş müzesi tamamen çökmek üzereydi orayı tamamen çevresindeki evleri de satın almak suretiyle genişleterek restorasyonunu tamamladık. Milli mücadele müzesi olarak hizmete soktuk. Benim büyük hayalim Emir Ali Hanı restorasyonu bu han Gaziantep'in en büyük hanıdır. Şuan mülkiyeti kişilere ait burayı da satın almak istiyoruz. Görüşmeler sürüyor. Kılınçoğlu, Derbes Mahallelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bundaki amacımız bu mahallelerin altında mağaralar olması bu çökme riskini de beraberinde getiriyor. Biz bu mağaraları restore edip turizme kazandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP