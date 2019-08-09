Şahinbey polisi, hırsızlara göz açtırmıyor

09.08.2019 10:57

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gözaltına alınan 107 şüpheliden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birim ve ekipleri, Temmuz ayında hırsızlara göz açtırmadı. Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda 1 altın zincir, 5 adet 30 gramlık altın bilezik, 1 altın bilezik seti, 1 altın kolye, 2 çeyrek altın, 2 altın bileklik, 1 inci kolye, 5 yüzük, 4 kol saati, 2 kol düğmesi, 1 televizyon, tabanca, 1 tüfek, 2 kombi, 4 akü, 156 telefon ile tablet ele geçirildi. Bu malzemelerden suç unsuru olanlar adli makamlara diğerleri ise sahiplerine teslim edildi. Çalışmalarda 107 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA