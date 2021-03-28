Şahinbey, ölümünün 101. yılında anıldı
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Şahinbey, ölümünün 101. yılında anıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Şahinbey, ölümünün 101. yılında anıldı

Gaziantep'in kurtuluşunun simgelerinden olan Şahinbey, ölümünün 101. yılında törenle anıldı.

Gaziantep'in kurtuluşunun simgelerinden olan Şahinbey, ölümünün 101. yılında törenle anıldı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Almalı Köyü'nde gerçekleştirilen anma törenine Şahinbey Anıtı'na çiçekler bırakıldı, dualar okundu ve şiirler seslendirildi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, törendeki konuşmasında, ülke topraklarının savunması sırasında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diledi.

Şahinbey'in yıllar önce destansı bir mücadele sergilediğini belirten Tahmazoğlu, "Şahinbey adeta yumruklarıyla savaştı. Düşman benim bedenimi çiğnemeden Antep'e giremez dedi. Öylede oldu. Kahramanca savaştıktan sonra köprüde süngüyle şehit edildi. Bizler onun mirasını ilelebet yaşatacağız." dedi.

Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hac Halil Osma, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, ilçe belediye başkanları gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri, Bostancı Mahallesi'nde bulunan Şahinbey Anı Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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