Şahinbey Meclisi Vali Ali Yerlikaya'yı Ağırladı

Şahinbey Belediyesi Meclisi, Vali Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'yi ağırladı.

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumunun misafirleri Vali Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ve Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe olurken, yapılan görüşmelerde eğitime yapılan ve yapılacak olan yatırımlar ele alındı.

Eğitim İçin Hep Birlikte Çalışacağız

Gaziantep eğitimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Gaziantep bu yıl 2 milyon 5 bin nüfusa ulaştı. Türkiye'nin nüfus bakımından sekizinci iliyiz. Son 30 yıldan bu yana en fazla iç göç alan illerinden birisiyiz. Bu nedenle eğitim anlamında da önemli ihtiyaçlar doğuyor. Okul yapımlarında ise en önemli sıkıntımız arsa teminleri. Şahinbey nüfusu ile milyonu aşan bir ilçemiz. Kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'de çok önemli bir değişim yaşandı. Geçmişte yapılan çarpık yapılaşmadan dolayı okul ihtiyacını karşılayacak alanların oluşması gerekiyor. Biz buralarda okul yapacağız diye sıkıntı yaşıyoruz 15 yıl önce 5 .700 derslik varken şu anda 18.000 dersliğe ulaşmışız. Şehir merkezi iki ilçeye öyle sıkışmış durumda ki. 101 tane okulu sabahçı ve öğrencilikten kurtarmamız lazım. Hükumetimiz 2019 sonu itibariyle Türkiye'nin bütün şehir merkezinde ve kırsalında ikili eğitim biterek tekli eğitim olmasını istiyor. Eğitim alan çocuklarımız sabahın erken saatlerinde yollara düşerek okula gidiyorlar ve öğrenciler daha kendine gelmeden derslerine başlıyor. Bu nedenle okul sayısının çoğalması gerekiyor ve iş dönüp dolaşıp arsaya geliyor. 101 tane okul ihtiyacını 2018 il ve devlet yatırımı ile ilk etapta 75 rakamına indireceğiz. 75 rakamının da 40 tanesi Şahinbey'i ilgilendiriyor. Senede 24 derslik 30 civarında okul yapmamız gerekiyor. Bunun içinde 6.000 m2 arsaya ihtiyacımız var. Bu şehrin sorun çözebilme kabiliyeti var. Geçen sene 100'e yakın okul aldık. İsmet Yılmaz Bakanımıza bize vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bakanımız ihtiyaca yarayan bulduğunuz arsaların tamamını parayla alacağız dedi. Bizde belediye başkanlarımızla sıkı bir çalışma içerisine girdik. Milli Eğitim Bakanlığının kamulaştırma için ayırdığı bütçe 10 milyon lira. Şahinbey eğitim konusunda fedakarlık yaptı. Bu çalışmalarımızı iki yıl daha devam ettirmeliyiz" dedi.

"İskansız Yerlere Öğrencileri Sokmayacağız"

Vali AliYerlikaya eğitimde istenilen hedefe ulaşmak için çok yoğun bir çalışma gerektiğine değinerek, "Biz bu işi planlarken Milli Eğitim okul ihtiyaçlarını ve masraflarını belirliyor. Milli Eğitim arsa arayışına başladığı andan itibaren işin ucunu bırakmıyoruz. Ben göreve başladığımda 1.126 tane okuldan,156 tane okulun inşaat ruhsatı ve iskanı vardı. Yüzde 13'ünün yapı kullanma izni olduğunu ve diğerlerinin ruhsatsız olduğunu öğrendim. O zaman talimat verdim. Hem çok çalışacağız, hem çok okul yapacağız ama belediyeden ruhsatsız ve iskansız bir yere öğrencileri sokmayacağız. Biz arsa devrini yaptıktan sonra uygulayacağımız projeyi önce belediyemizle konuşuyoruz. Şahinbey Belediyesi'nin 3 yılda bize verdiği arsaların bedeli 200 Milyon liradan fazladır. İlk defa açılan yaşam alanlarını planlarken sorun yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Eğitime 788 milyar TL'lik katkı

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitime yapılacak olan yatırımların her zaman yanında olduklarını belirterek, "Eğitim konusunda meclis olarak çok hassasız. Bu konuda meclisimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bizim arsa sıkıntımız çarpık yapılaşmış bölgelerde ortaya çıkıyor. Bizim planlaması doğru yapılan mahallelerimizde okul sıkıntımız yok. Ancak çarpık yapılaşmanın olduğu bölgelerimizde okul sıkıntısı baş gösteriyor. Dumlupınar Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 50.000 m2'lik alanın bir kısmını okul bir kısmını da konut yapacaktık. Ancak Sayın Valimizin talebi sonrasında hiçbir şey talep etmeden, tamamını eğitim alanı olarak ayırdık ve orada okul inşaatları da yakın zamanda başlayacak. Ayrıca Fırat Mahallesindeki 36.000 m2'lik alanı kentsel dönüşüm için kamulaştırmıştık. Orası da talep edilince oranın da tamamını eğitim alanı olarak ayırdık. Kentsel dönüşüm için kamulaştırdığımız 86.000 m2'lik alanın maliyetinin metre karesini ortalama 1.000 TL olarak hesap etsek bize maliyeti en az 86.000.000 TL dir ve biz hiçbir şey talep etmeden Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devrettik. Biz okul ihtiyacı olmayan yerlerdeki arsalarımızı satarak okul ihtiyacı olan yerlerdeki arsaların kamulaştırmasında harcıyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 4 okul yaparak Milli Eğitime devrettik ve bunun karşılığında hiçbir şey talep etmedik. Aynı zamanda okulların fiziki yapılarını yaparak içlerine 180 tane halı saha ve basketbol sahaları yaptık. 66.000 öğrencimizi Çanakkale'ye götürdük. Öğrencilerimize ayrıca, futbol, voleybol, basketbol topları, eşofman, tişört, bilgisayar, bisiklet, boyama seti, eğitim seti, spor ayakkabısı, montdağıttık ve üniversite öğrencilerimizin eğitimine destekte bulunduk. Tüm bunların yanında Şahinbey'deki okullara kütüphane yapacağız ve bahçesi müsait olan okullarımıza kapalı spor salonu yapma teklifini de sunduk.Belediye olarak sosyal tesissilerimizdeki eğitim çalışmalarımızı dadahil ettiğimizde toplamda 788.000.000 TL eğitime katkı sağlamışız" dedi.

Eğitimde İlerleme Sağladık

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete yaptığı sunumla eğitimde gelinen noktayla ilgili bilgi vererek,"2002 yılında 317 bin 700 öğrencimiz varken 2018 yılında 588 bin 33'e çıktı. Artış oranı yüzde 84'tür. Öğretmen sayımız 10 bin iken bu yıl 27 bin 158 oldu ve yüzde 170 artış söz konusu. Öğrencilerimize daha iyi şartlarda eğitim imkanı sağlamak için yapılan eğitim yatırımlarına 5 bin 967 dersliğimiz varken bu yıl 18 bin 786 derslik sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Toplamda artış oranı yüzde 214'tür. Özellikle derslik başına düşen öğrenci sayımızdaki düşüşe dikkat çekmek istiyorum. İlköğretimde 32, lise 33 iken 26'ya düştüğünü görüyoruz. Bu rakamlara baktığımız zaman Türkiye ortalamasına yakın rakamlar olduğunu fark ediyoruz. Ancak bazı lokasyonlarda ve özellikle Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki derslik ihtiyacının çok olduğunu ve ortalamayı bu bölgelerde düşürmemiz gerekiyor. Sınıf ortalaması yaklaşık 55-60 olan okullarımız var. Son 3 yıl içerisinde ilimizde 2 bin 214 derslik, bunun karşılığı 92 okul tamamlanıp eğitim ve öğretim hizmetine sunulmuştur. Yapımı devam eden, ihale aşamasında olan veya ihalesi yapılan toplamda 205 okul var. Okulların 162 tanesinin 3.239 derslik ihalesi yapıldı. 6 tanesi çok değerli hayırseverlerimizin katkısıyla yapılan okullar. Proje aşamasında olan bin 72 derslik var ve bu 43 okul demektir. Bu da il yatırımı değil özellikle Suriyeli nüfustan kaynaklanan göç ve yoğun ihtiyaçtan dolayı Avrupa Birliği tarafından fonlanan, Maliye Bakanlığı'nın arsa satışı karşısında derslik üretimi ile ilgili başlattığı bir projedir. Bu okullar tamamlandığında 205 okul hizmete girmiş olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP