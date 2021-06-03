Şahinbey'li sporculardan başarı sözü
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Şahinbey'li sporculardan başarı sözü

Şahinbey'li sporculardan başarı sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcularından Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan, Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Judo Kata Şampiyonası öncesinde Kulüp Başkanı Cuma Güzel'i ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcularından Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan, Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye Judo Kata Şampiyonası öncesinde Kulüp Başkanı Cuma Güzel'i ziyaret etti.

4 Haziran 2021 tarihinde Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan İşitme Engelliler Türkiye Judo Kata Şampiyonası öncesi Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü'nün işitme engelli sporcuları Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan ile Antrenör Hatice Kübra Oğuz, kulüp başkanı Cuma Güzel'i ziyaret ederek madalya sözü verdi.

"Başarılar diliyorum"

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, sporcuların başarıyla döneceğine inandığını belirterek, "Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan bizim değer verdiğimiz sporcularımız. Aldıkları başarılarla ülkemizi, şehrimizi ve kulübümüzü başarı ile temsil ettiler. 4 Haziran 2021 tarihinde Ankara Sincan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenecek olan İşitme Engelliler Türkiye Judo Kata Şampiyonası'nda da onların başarılı olacağına inanıyorum. Sporcularımıza ve Antrenörümüz Hatice Kübra Oğuz'a başarılar diliyorum" diye konuştu.

Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan'ı şampiyonaya hazırlayan Antrenör Hatice Kübra Oğuz iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini, sporcularının Ankara'dan başarı ile döneceğini ifade etti.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Zehra Özbey ve Elif Küçükarslan ise şampiyonadan başarı ile döneceklerini, bu konuda Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel'in desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti. - GAZİANTEP

Şahinbey'li sporculardan başarı sözü
Şahinbey'li sporculardan başarı sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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