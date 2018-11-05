Şahinbey Kongre Merkezi İnşaatında Son Aşama

Gaziantep'te yapımı süren Şahinbey Kongre Merkezi inşaatının son aşamaya geldiği bildirildi.

Şahinbey Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Akkent Mahallesi'ne yapılan Şahinbey Kongre Merkezi'nin inşaat çalışmalarını AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan ve Derya Bakbak ile inceledi.



25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş Günü kutlamalarında hizmete açılması hedeflenen merkezin, inşaat çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Şahinbey Kongre Merkezi'nde bin 600 kişilik büyük salon, 450 kişilik salon, 1 adet çok amaçlı salon, 1 blackbox salon, 2 toplantı salonu, 2 küçük salon, 2 küçük nikah salonu, kafeterya, 3 bin metrekare büyüklüğünde fuaye salonu bulunacak. Ayrıca düzenlenen etkinliklerde park sorunu yaşanmaması için 2 katlı otopark yer alacak.