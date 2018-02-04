- Şahinbey'in nüfusu 900 bini aştı

GAZİANTEP - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 verilerine göre Şahinbey İlçesi 902 bin 424 nüfusu ile Türkiye'nin 57 ilini geride bırakarak, en büyük 3. ilçesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı nüfus verilerine göre Gaziantep'in en fazla nüfusa sahip ilçesi yine Şahinbey oldu. Şahinbey ilçesi 902 bin 424 nüfusu ile bir önceki yılın nüfus verilerine göre 886 bin 476 olan nüfusunu 15 bin 948 kişi daha arttırdı. Şahinbey ilçesini 856 bin 770 ile Osmangazi, 846.492 ile Esenyurt izledi.

57 ili geride bıraktı

TÜİKverilerinin açıklanmasının ardından Şahinbey ilçesi ile ilgili çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Buna göre Şahinbey ilçesi Çanakkale, Edirne, Isparta, Osmaniye, Eskişehir, Trabzon ve Kütahya gibi 57 ili geride bıraktı. Nüfus verilerine göre Şahinbey ilçesinde kadın nüfusu 445 bin 399 kişi, erkek nüfusu 457 bin 25 kişi oldu.

69 il merkezinden daha büyük

Şahinbey ilçesi 902 bin 424 nüfusu ile yine 69 il merkezinden ve büyükşehir statüsü taşıyan 18 il merkezinden de daha kabalık nüfusa sahip ilçe oldu.

Şahinbey belediyesi hizmetlerini sürdürüyor

Şahinbey Belediyesi, TÜİK 2017 verilerine göre 902 bin 424 kişi olan ilçe nüfusuna ve 200 binden fazla Suriyeli misafirlerine 'hızlı kaliteli ve güler yüzlü' hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceği belirtildi.