Şahinbey'in Nüfusu 900 Bini Aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Şahinbey ilçesi, 902 bin 424 nüfusu ile Türkiye'nin 57 ilini geride bırakarak en büyük üçüncü ilçesi oldu.

TÜİK'in 2017 yılı nüfus verilerine göre Gaziantep'in en fazla nüfusa sahip ilçesi yine Şahinbey oldu. Şahinbey ilçesi, 902 bin 424 nüfusu ile bir önceki yılın nüfus verilerine göre 886 bin 476 olan nüfus sayısını 15 bin 948 kişi daha arttırdı. Şahinbey ilçesini 856 bin 770 ile Osmangazi, 846 bin 492 ile Esenyurt izledi.

TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından Şahinbey ilçesi ile ilgili çarpıcı sonuçlar da ortaya çıktı. Buna göre Şahinbey ilçesi Çanakkale, Edirne, Isparta, Osmaniye, Eskişehir, Trabzon ve Kütahya gibi 57 ili geride bıraktı. Nüfus verilerine göre Şahinbey ilçesinde kadın nüfusu 445 bin 399 kişi, erkek nüfusu 457 bin 25 kişi oldu. Şahinbey ilçesi 902 bin 424 nüfusu ile yine 69 il merkezinden ve büyükşehir statüsü taşıyan 18 il merkezinden de daha kabalık nüfusa sahip ilçe oldu.

Şahinbey Belediyesinin TÜİK 2017 verilerine göre 902 bin 424 kişi olan ilçe nüfusuna ve 200 binden fazla Suriyeli misafirlerine 'hızlı, kaliteli ve güler yüzlü' hizmet anlayışını sürdürmeye devam edeceği belirtildi. - GAZİANTEP