Şahinbey'in 98. Ölüm Yıl Dönümü

Gaziantep'i işgal eden Fransızlara karşı 200 askeriyle mücadele eden Şahinbey, mezarı başında anıldı.

Burada konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey'in vatanı için gösterdiği direnişe dikkat çekerek, tek başına kalıncaya kadar mücadele ettiğini söyledi.

Başta Şahinbey olmak üzere Gaziantep'in kurtuluşu için mücadele eden Özdemir Bey, Karayılan, Şehitkamil'i minnetle yad eden Başkan Tahmazoğlu, onların peygamberlikten sonraki en yüce makama ulaştıklarını kaydetti.

Şahinbey'in 98 yıl önce büyük bir destan yazdığının altını çizen Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bize bu cennet vatanı bırakmak için kendi hayatlarını feda ettiler. Vatan, bayrak, millet için seve seve canını vermeye hazır 80 milyon vatan evladı var. Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verdik. Hala da veriyoruz. Askerimiz ölüme seve seve koşuyor. Şahinbey'in şu sözü unutulmaz 'Bize din, namus ve bağımsızlık için şehadet şerbeti içmek Ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha kolay gelir' Düşmanların dünyayı sevdiği kadar biz ölümü, şehadeti seviyoruz Bunun için bu vatan toprakları parçalanmayacak, uzanan eller de kırılacak, kırılıyor da."

Gaziantepli gençlere tarihlerini bilmeleri için Çanakkale'ye götürdüklerini anımsatan Tahmazoğlu, "Amacımız bu vatan toprakları nasıl kazanılmış, bunları göstermek. Onların sayesinde biz huzur içerisinde yaşıyoruz. Biz de bu vatanı yeni nesillere daha güzel bırakmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bugün sanayide, teknolojide, bilimde dünyayla yarışan Türkiye var. Bunu daha ileriye taşımak siz gençlerin elinde." diye konuştu.

Konuşmaların ardından "İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma" yarışmasında birinci olan Tuana Kalkan'ın İstiklal Marşı'nı okunmasının ardından, şehitler için dua edildi.