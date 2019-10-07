Şahinbey ilçesinde yeni polis merkezi inşaatı

07.10.2019 17:14

Şahinbey Belediyesi tarafından Yeşilvadi bölgesinde yaptırılan yeni polis merkezinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Düztepe ve Karataş'a polis merkezleri yapıldığını hatırlatarak, Yeşilvadi bölgesinde inşaatı devam eden polis merkezinin de vatandaşın güvenliği anlamında önem taşıdığını belirtti.

Tahmazoğlu, şöyle devam etti:

"Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Bu gelişime bağlı olarak da yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Biz de bu çerçevede öncelikle Karataş mevkisinde hem polis merkezi, hem de ilçe emniyet müdürlüğü binası yaparak emniyetimizin hizmetine sunduk. Daha sonra Düztepe bölgemizdeki karakolumuz çok eskiydi ve yol üzerinde kalıyordu. Orayı da yıkıp yerine çok daha güzel ve modern bir binayı Düztepe Polis Merkezi olarak inşa ettik ve emniyetin hizmetine sunduk. Üçüncü olarak Yeşilvadi bölgemiz de hızla gelişen bir bölgemiz. Bu bölgede de yeni bir polis merkezi ihtiyacımız doğdu ve bu bölgede 4 bin 500 metrekare inşaat alanı olan ve 4 bin 100 metrekare alan üzerine yapılan yeni bir polis merkezinin inşasını hızla sürdürüyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde burayı tamamlayarak bölge halkımızın hizmetine sunacağız"

Kaynak: AA