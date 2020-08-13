Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç'tan AA'ya ziyaret Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kılınç, bir süre önce göreve başlayan AA Bölge Müdürü Anıl Bağrık'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette, ilçedeki eğitim çalışmaları hakkında da bilgi veren Kılınç, AA'ya da verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

AA Gaziantep Bölge Müdürü Bağrık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA