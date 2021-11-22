Şahinbey Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü sporcusu Enes Bilben, Avrupa Şampiyonu oldu

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Şahinbey Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü'nün lisanslı sporcusu Enes Bilben, katıldığı şampiyonada 91 kiloda kick boks erkeklerde Avrupa Şampiyonu oldu.

5-15 Kasım tarihlerinde Montenegro'nun Budva şehrinde yapılan ve 82 ülkeden toplam 1800'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Bilber, tarihi başarıya imza attı.

Şahinbey Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Memduh Cihan, başarının bir ekip işi olduğunu, bu başarının Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Spor Kulübü Başkanı İzzet Oktay Mete, Kick Boks Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Kaya ve Antrenör Burhan Çelik'in önemli katkıları ve emekleriyle elde edildiğini belirtti.

Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirip, tüm salona İstiklal Marşı'nı dinleten Enes Bilben ise duyduğu gururu anlatırken bu şampiyonluğu başta tüm Türk halkı olmak üzere emekleri bulunan herkese armağan ettiğini belirterek, asıl hedefinin dünya şampiyonası olduğunu kaydetti.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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