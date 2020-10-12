Şahinbey'e 210 konut daha
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Şahinbey'e 210 konut daha

12.10.2020 16:46 | Son Güncelleme: 12.10.2020 17:35

Şahinbey'e 210 konut daha Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Perilikaya'ya yapılan 210 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni konutların yapılacağı müjdesini verdi.

Şahinbey'e 210 konut daha

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Perilikaya'ya yapılan 210 konutun inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek yeni konutların yapılacağı müjdesini verdi.

Binlerce vatandaşı ev sahibi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Perilikaya'ya yapılan 210 konutun inşaat çalışmalarını ekibiyle birlikte inceledi. 2021 yılında yeni konutların yapılacağı müjdesini veren Başkan Tahmazoğlu, vatandaşları ev sahibi yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Yeni konut projelerimiz olacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşları konut sahibi yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak İlçemizdeki konut ihtiyacını karşılamak üzere şuana kadar 9.000'in üzerinde konut inşa ettik. Yaklaşık 2.000 tanede TOKİ ile konut yaparak toplamda 11.000'e yakın konut inşa ettik. Bunların yarısı sosyal konut olarak dar gelirli vatandaşlarımıza verildi. Şuanda yeni yaptığımız konutlarımızı da en geç 6 ay içerisinde tamamlayarak, ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim edeceğiz. Bunun dışında başka konut projelerimizde var. Vatandaşlarımızın bu konuda bir beklenti içerisinde olduğunu biliyorum. Şuanda TOKİ'nin ilçemizde 1.900 tane konut inşaatı var. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah yeni alanlarla birlikte sosyal konut yapmak üzere hazırlıklarımızı tamamladık. 2021 yılında dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak üzere projelerimizi açıklayacağız. Konutlarımızın Şahinbey'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Şahinbey'e 210 konut daha
Şahinbey'e 210 konut daha
Şahinbey'e 210 konut daha
Şahinbey'e 210 konut daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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