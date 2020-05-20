Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği

Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği Her yıl vatandaşlara çeşitli çiçekler dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da 30 bin adet reyhan (felseğen) çiçeği dağıtımını gerçekleştirerek, vatandaşın takdirini kazandı.

20.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 20.05.2020 19:07

Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği

GAZİANTEP - Her yıl vatandaşlara çeşitli çiçekler dağıtan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da 30 bin adet reyhan (felseğen) çiçeği dağıtımını gerçekleştirerek, vatandaşın takdirini kazandı.

Korona virüsüyle mücadelenin en üst seviyede olduğu bu dönemlerde Şahinbey Belediyesi, evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu kurumlarında çalışan görevlilere toplamda 30 bin adet reyhan (fesleğen) çiçeği dağıtımı gerçekleştirdi.

"İnsan sevdiğine çiçek hediye eder"

Mahmut Özdemir isimli vatandaş, Şahinbey Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, "Öncelikle Şahinbey Belediyesi'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum her konuda öncü bir belediye ve her konuda vatandaşın yanında. Bana hediye edilen reyhanı bende eşime hediye edeceğim" dedi.

Alışveriş yapmak için Karataş Pazar yerine gelen Yusuf Şimşek isimli vatandaş da kendisine hediye edilen reyhan için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "İnsan sevdiğine çiçek hediye eder. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu da demek ki bizleri seviyormuş ve bizlere çiçek hediye ediyor. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kendisinin aslen Gaziantepli olmadığını ifade eden Mehmet Aslan, "Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Ben Gaziantepli değilim, Kahramanmaraşlıyım. Başka illerde de görev aldım. Ancak Şahinbey Belediyesi'nin hizmetlerinden çok memnunum. Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Pazar alışverişi ile birlikte eve çiçek de götüreceğini ifade eden Fatma Metinal isimi bir kadın ise, "Rehyanı çok severim, çok güzel bir hizmet. Özellikle hanımlar için güzel bir jest oldu. Şahinbey Belediyesi'nin hizmetlerinden de oldukça memnunuz. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Haber
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Haber
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi Haber
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının kaynağı tespit edildi
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi Haber
Hamile eşi için erik toplayan baba adayı, 100 lira para ile tarla sahibine not bırakarak helallik istedi
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Haber
Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs salgınında seyahat için ''HES kodu'' uygulaması başladı
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son Dakika: 65 yaş üzeri 1 ay süreyle memleketlerine gidebilecek
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
65 yaş üstü 3 kişi, polis ekiplerini görünce otların arasına saklandı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
Meteoroloji il il uyardı! Bayramda sıcaklıklar 15 derece düşecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
6 milyon lira dolandırılan mağdurlar, dolandırıcıyı yakalayana 250 bin lira ödül verecek
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, erkek cansız bedeni buldu
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Son Dakika: TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Türkiye'de koronavirüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye geriledi
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Yurt dışından gelenler, karantina süresini KYK yurtları yerine evlerinde geçirecek
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Çin, vahşi hayvan üretimini durduran çiftçilere para ödeyecek
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
3 çocuğuyla tek başına yaşam mücadelesi veren anne, yardım bekliyor
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yeni pazarlara açılan markaları 5 yıl destekleyecek
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
New York'ta yeni vakaların yüzde 66'sını kurallara uyup evde kalanlar oluşturuyor
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
Engelli kızının maaş kartını alan baba, yasak aşkıyla kaçtı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
İstanbul'da bayram öncesi berberlerin çalışma saatleri uzatıldı
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Dolar, Katar ile yapılan swap anlaşması sonrası 6,78'den işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süreyya Önder Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Ferzan Özpetek
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Kenan Sofuoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Bursa 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şahinbey'den vatandaşlara 30 bin adet reyhan çiçeği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 19:08:06. #1.15#
title