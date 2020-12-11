Şahinbey'den usta öğreticilere pandemi yardımı

Şahinbey Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü'nde eğitim veren ve derslikleri kapanan eğitimcilere de bin 500 TL destek verecek.

Şahinbey Belediyesi geçtiğimiz günlerde esnaf odaları ile yaptığı istişareler sonrasında İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile işyerleri kapanan esnafa bin 500 TL destek vereceği müjdesini vermişti. Şahinbey Belediyesi esnafa verdiği desteğin ardından, Halk Eğitim Merkezlerinde usta öğretici olarak görev yapan ve genelge ile eğitim verdiği kursları kapanan eğitimcilere bin 500 TL destek müjdesi verdi. Verilecek destekten faydalanmak isteyen eğitimciler Şahinbey Belediyesi internet sitesinde bulunan formu doldurup IBAN numaralarıyla başvurmaları gerekiyor

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, pandemi sürecinde esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yılbaşından bu yana 8 bin ailemize 5 bin TL nakdi yardım olmak üzere toplamda 40 milyon TL yardımda bulunduk. Ayrıca bu süreçte iş yerlerini kapatan çalışamayan esnafımıza da 6 ay önce bin TL şu anda da bin 500 TL olmak üzere nakdi yardımda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra Halk eğitim Merkezi'nde görev yapan ve genelge ile kursları kapanan eğitimcilerimize de bin 500 TL destek vereceğiz. Korona virüsten dolayı evlerinde karantinada olan vatandaşlarımıza sıcak yemek ve gıda paketi veriyoruz. Bu dönem devam ettiği sürece Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı