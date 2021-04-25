Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol
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Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | Güncel

Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol Şehrin trafiğine nefes aldırmak için yeni yollar açan ve bunları vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediyesi, önemli projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol

GAZİANTEP - Şehrin trafiğine nefes aldırmak için yeni yollar açan ve bunları vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediyesi, önemli projelerine bir yenisini daha ekliyor.

Gaziantep'te Özdemirbey Caddesi 1'nci etap çalışması, 12 şeritli Yeşilvadi Bulvarı, Özdemirbey Caddesi 2'nci etap ve Bogaziçi Bulvarı gibi önemli projeleri hayata geçiren Şahinbey Belediyesi, şimdide Özdemir Bey Caddesine alternatif yol çalışması yapıyor.

"Trafik yükünü hafifletecek"

Yapılan alternatif yol çalışmasını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, ilçemiz içerisinde yeni bulvarlar açmak suretiyle trafiği ciddi anlamda rahatlatmaya devam ediyoruz. İlk açtığımız yol Doğumevi Kavşağı ile Düztepe arasındaki Özdemirbey Caddesi birinci etabıydı. Daha sonra Düztepe-Dutluk arasında Özdemirbey ikinci etap çalışmasını yaparak vatandaşın hizmetine sunduk. Daha sonra 12 kilometrelik 12 şeritli Yeşilvadi Bulvarını açtık. İnönü Caddesine alternatif olarak Boğaziçi Bulvarını açtık. Boğaziçi Bulvarı ikinci etap çalışmasının yapımına devam ediyoruz. Orada da yüzde 60 seviyesine ulaştık. Yine ilçemize alternatif yol olarak Güzelvdi Mahallesi'nden, Düztepe Şanlı Dere Caddesine ve Şanlı Dere Caddesini de yine Şhereküstü'ye bağlayacak kuzey-güney hattında yeni bir bulvar açıyoruz. Burasıda Özdemir Caddesine alternatif bir yol olacak ve şehrimizin trafik yükünü ciddi anlamda rahatlatacak. Kamulaştırma ve yol açma çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.

(MAE-SVY-Y)

Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol
Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol
Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol
Şahinbey'den Özdemirbey Caddesine alternatif yol

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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