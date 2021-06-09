Şahinbey'den Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi
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Şahinbey'den Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi

Şahinbey'den Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi, Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi yapımı için çalışmalara başladı.

Şahinbey Belediyesi, Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi yapımı için çalışmalara başladı.

Mavikent Mahallesi'ne yaptırılan Mavikent Kültür ve Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesisin bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vereceğini ifade etti. Projenin başlamasının ardından açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Bizleri heyecanlandıran önemli bir yatırım. İnşallah bu yıl içerisinde vatandaşın hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.

"Mavikent mahallemize yatırımlarımız sürüyor"

Çok fonksiyonlu bir tesis inşa edildiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Mavikent Mahallemize yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Bölgedeki vatandaşların faydalanacağı Millet Kıraathanesi yapıyoruz. Yapmış olduğumuz tesisin içerisinde Milet Kıraathanesi, onun altında bay-bayan spor salonu, bölgedeki vatandaşlarımızın faydalanacağı atölye ve giriş kısmında ticari alanlar olacak. Buradaki ticari alanlarda okulların ihtiyacı olan kırtasiye malzemelerini satan iş yerlerinin yanı sıra üreticiden tüketiciye ulaşacak olan toptan, tanzim satış mağazalarımız olacak. Böylelikle hem üreticiyi desteklemiş olacağız hem de tüketicinin daha kaliteli ve ucuz ürünlere ulaşmasını sağlayacağız. Bizleri heyecanlandıran önemli bir yatırım. İnşallah bu yıl içerisinde vatandaşın hizmetine açmayı planlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'den Mavikent Mahallesine kültür ve spor merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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