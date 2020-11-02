Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

02.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:49

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı Gaziantep'in şahinbey ilçesinde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere 16 ton gıda yardımında bulundu.

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

GAZİANTEP - Gaziantep'in şahinbey ilçesinde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmirlilere 16 ton gıda yardımında bulundu.

Şahinbey Belediyesi, İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için 16 tonluk gıda paketi gönderdi. Sosyal belediyeciliğin birçok defa önemli örneklerini sergileyerek, ihtiyaç duyulan ve yardım talep edilen her yere el uzatan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'deki depremzedelere 16 ton gıda yardımı göndererek İzmirlilere destek oldu.

"İzmirli kardeşlerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında yaraların birlikte sarılacağını belirterek, "İzmir de yaşanan deprem sonrası İzmir başta olmak üzere depremden etkilenen ve çevre illerde bulunan bütün kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum. Deprem ülkemizin gerçeği. Deprem hiç şüphesiz bir doğa olayı ancak sonuçlar açısından sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan çok önemli olan ve hatta yıkımlara yol açan bir doğal afet. Şahinbey Belediyesi olarak afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında 16 tonluk gıda yardımında bulunarak İzmirli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalıştık. Bu konuda ilgili birimlerimiz ile birlikte elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, enkaz altında olduğu bildirilen vatandaşlarımız için sevindirici haberler gelmesini diliyorum" dedi.

Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı
Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek
Çayevinin 1 günlük geliri, İzmir'deki depremzedelere gidecek
Van'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Van'dan, İzmir'deki depremzedelere yardım eli
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Türk Kızılay'dan İzmir'deki depremzedelere psikososyal destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Geert Wilders Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şahinbey'den İzmir'deki depremzedelere gıda yardımı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 12:49:10. #1.15#
title