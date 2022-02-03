Şahinbey'den ilçeye yeni atanan öğretmenlere hediye

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapılan öğretmen atamaları sonrası Türkiye'nin değişik illerinden Şahinbey'e atanan yaklaşık 460 öğretmenin yanında olarak heyecanını paylaştı.

Şahinbey Belediyesi, görev yerlerine yeni atanan öğretmenlere içerisinde çeşitli malzemelerin bulunduğu çanta hediye etti. Öğretmenler kendilerine gösterilen bu yakın ilgiden memnun kalarak Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

"Öğretmenlerimiz bizim için çok değerli"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğretmenlerin üstlendiği görevlerin son derece önemli olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz neslimizin yetişmesinde, hayata hazırlanmasında ve vatana millete hayırlı bireyler olması konusunda çok ciddi bir gayret gösteriyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Hz. Ali (R.A) efendimiz 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' diyerek, öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu belirtiyor. Gerek hükümetimiz gerekse Şahinbey Belediyesi olarak öğretmenlerimize her alanda destek veriyoruz ve destek vermeye de devam edeceğiz. Şehrimize ve ilçemize yeni gelen öğretmenlerimize hoş geldiniz diyor görevlerinde başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP