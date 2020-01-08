Şahinbey'den hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton yem desteği

08.01.2020 14:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:07

Çiftçilere daha çok kez gübre, buğday, zeytin, fıstık ve arpa tohumu dağıtan Şahinbey Belediyesi bu sefer hayvan yetiştiricilerine 7 bin ton büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi dağıtımı gerçekleştirdi.



Şahinbey Belediyesi, ilçedeki çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda çiftçiye 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin ile 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi, bu yıl da çiftçiye 7 bin ton hayvan yemi desteği sağladı.



Şahinbey ilçesinde bağlı Sarıt Mahallesi'nde düzenlenen yem dağıtım törenine AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Çiftçiye destek bizim için çok önemli"



Yem dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Çiftçilerin desteklenmesi bizim için çok önemli. O yüzden son üç yılda çiftçiye 6 bin ton gübre, 7 bin ton yem, 6 bin 200 ton arpa ve buğday tohumu, 750 bin adet zeytin ile 150 bin adet fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Yine üç yıldan beri her yıl 3 bin 500 ton hayvan yemi dağıtımı yapıyorduk ama bu yıl bu desteğimizi iki katına çıkardık. Yani her yıl 3 bin 500 ton dağıtım yaparken bu yıl 7 bin ton hayvan yemi dağıtımı yapacağız. Burada çiftçimizin istediği en iyi yemi dağıtıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize bu yaz fi tohumu dağıtımı da yapacağız" dedi.



"İhtiyaç sahiplerine hayvan vereceğiz"



Çiftçilere çeşitli destekler sunmaya devam edeceklerini de açıklayan Tahmazoğlu, "Bu yıl ihtiyaç sahibi çiftçilerimize hayvan desteği de sağlayacağız. İsteyen ve durumu olmayan fakir çiftçilerimize 20 tane hallik veya 2 tane düve vereceğiz. Ayrıca 284 tane de büyükbaş hayvan dağıtımını da ihtiyaç sahibi çiftçilerimize dağıtacağız" ifadelerini kullandı.



Çiftçilere sağladığı destek için Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Mehmet başkanıma ve ekibine bu hizmetleri için teşekkür ediyorum. Allah bu hizmetler için kendilerinden razı olsun. Şahinbey, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri ve buna rağmen Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi gayretli bir çalışma yapıyor, biz buna şahidiz" ifadelerine yer verdi.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel de, "Belediyelerimiz Türkiye'deki diğer belediyelere örnek teşkil edecek şekilde çiftçilerimizin yanında olması ve destek vermesi bizi de mutlu ediyor. Burada hem Büyükşehir hem de Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere yem, gübre ve tohum desteklerinde bulunulması çok önemli. Ben, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na çiftçilere sağladıkları destekler için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Yem desteği alan bir çiftçi ise kendilerine sağlanan yem desteği için teşekkür ederken, verilen desteklerin devam etmesini beklediklerini söyledi.



Konuşmaların ardından duaların okunmasıyla program sona erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA