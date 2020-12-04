Şahinbey'den engellilere tekerlekli sandalye

Şahinbey'den engellilere tekerlekli sandalye

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli vatandaşlara korona virüs tedbirleri çerçevesinde akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti.

Şahinbey Belediyesi, engellilerin de yaşamını kolaylaştıracak projeler yaparak onların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 434 engelli vatandaşa manuel ve akülü tekerlekli sandalye, 4 noktada akülü araç dolum istasyonu, 6 tane hasta bakım yatağı, 7 tane akıllı klozet, 76 adet işitme cihazı, 305 görme engelliye beyaz baston, 2 Analog görme engelli bilgisayarı hediye ederken, engelliler için 2 tane park, Akkent Spor Köyü içerisinde Engelli Yüzme Havuzu yaparak engelli vatandaşların hizmetine sundu.

"Hayat engelli kardeşlerimizle güzel"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yılın her gününde engellilerin yanında olduklarını belirterek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Günü'nü kutluyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sadece engelliler gününde engelli kardeşlerimizi hatırlamak yerine engelli kardeşlerimize yardımcı olacak çalışmaları da birlikte yürütüyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak şimdiye kadar 2 bin 434 adet akülü ve manuel tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli kardeşlerimize hediye ettik. Bunun yanı sıra işitme engelli kardeşlerimiz için işitme cihazı, engelli parkı, akülü sandalyeler için şarj istasyonları kurduk. Bunların yanında solunum cihazı ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize solunum destek cihazı hediye ettik. Görme engelliler için beyaz baston dağıttık. Tüm binalarımızı, parklarımızı ve kaldırımlarımızı engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Amacımız engelli kardeşlerimizin bu dünyadaki hayatlarını kolaylaştırmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN