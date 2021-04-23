Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
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Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği

Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şahinbey Belediyesi düzenlediği araç konvoyuyla mahalle mahalle gezerek 23 Nisan'da evde kalan çocuklara müzikler eşliğinde etkinlik düzenledi.

Şahinbey Belediyesi düzenlediği araç konvoyuyla mahalle mahalle gezerek 23 Nisan'da evde kalan çocuklara müzikler eşliğinde etkinlik düzenledi.

Gaziantep'in merkez belediyelerinden biri olan Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dev bir etkinlik düzenledi. Gezi trenleri, gezi otobüsleri ve çeşitli belediye araçlarının içinde yer aldığı konvoy ile ilçedeki bütün mahalleleri gezerek pandemi dolayısıyla evlerinde kalan çocukları müzikler ve palyaçolar eşliğinde eğlendirdi.

"Çocuklarımızın pandemide bir parça olsa da bayramlarını kutlamalarına vesile oluyoruz"

Pandemi dolayısıyla evlerinde kalan çocukların sıkıldıklarını ve çocukları bayram günlerinde eğlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Pandemi dönemindeyiz bugün sokağa çıkma yasağı var. Çocuklarımızda evlerinde sıkıldı. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak bir konvoy hazırladık. 4 tane gezi trenimiz, 2 tane gezi otobüsümüzü süsledik. Mahalleleri, caddeleri, sokakları gezerek çocuklarımıza hediyeler veriyoruz. Müzik eşliğinde onların bir parça olsa da bu bayramı kutlamalarına vesile oluyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği
Şahinbey'den çocuklara Dev 23 Nisan etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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