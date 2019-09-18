18.09.2019 22:05

Şahinbey'den Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Başkan Tahmazoğlu: "Spor yapalım sağlıklı kalalım"

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü, Bisiklet Turu, Doğa Yürüyüşü ve Dağcılık gibi spor etkinlikleri düzenledi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü, bisiklet turu, doğa yürüyüşü ve dağcılık sporu yaparak tüm vatandaşları spor yapmaya davet etti. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Gaziantep milletvekili Müslüm Yüksel ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke de katıldı.

"Gençlerle spor yaptık"

Avrupa Hareketlilik Haftası'na bisiklet sürerek destek veren AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, "Bildiğiniz gibi bu hafta Avrupa Hareketlilik Haftası. Bizlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile beraber Yeşilvadi Millet Bahçesi'nde genç kardeşlerimizle birlikte bisiklet yolculuğuna çıktık. Bu etkinlikte emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ve ekibine teşekkür ederim"

Yüksel, bisiklet turu ile Yeşilvadi Millet Bahçesi'ndeki güzellikleri daha yakından inceleme fırsatı bulduğunu, tüm vatandaşların Yeşilvadi Millet Bahçesi'ni bisikletle mutlaka gezmeleri gerektiğini ifade etti.

"Obezite ile mücadelenin yolu spor yapmaktan geçer"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tüm vatandaşlara spor yapmalarını önererek, "Sürekli gençlerimize ve vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyoruz. Sağlıklı beslenme ve spor gerçekten çok önemli. Çünkü çağımızın hastalığı obezite ile en iyi mücadele etmenin yolu, sağlıklı beslenmekten ve düzenli spor yapmaktan geçiyor. En kolay yapacağımız sporların başında ise yürüyüş ve bisiklet geliyor. Şahinbey Belediyesi olarak düzenli olarak bisiklet turları ve sağlıklı yaşam yürüyüşleri düzenliyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda da bu etkinliğimizi Yeşilvadi Millet Bahçemizde düzenledik. Vatandaşlarımıza spor yapma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz. "Spor Yap, Sağlıklı Kal" sloganıyla herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Yapmış olduğumuz spor tesisleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla vatandaşlarımıza bu konuda yol gösteriyoruz. Bu çerçeve de Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle tüm vatandaşlarımıza spor yapmayı öneriyorum" dedi.

Kaynak: İHA