Şahinbey'den 3 günde 4 bin ton gübre dağıtımı

10.10.2019 12:42

Şahinbey Belediyesi, iki gün önce Kapcağız Mahallesi'nde yaptığı 2 bin ton gübre dağıtımının ardından bugün de Sarıt Mahallesi'nde 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi.



Çiftçilere yönelik desteğini sürdüren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2 gün önce Kapcağız Mahallesi'nde yapılan 2 bin ton gübre dağıtımının ardından bugün de Sarıt Mahallesi'nde 2 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirdi. Belediyesi, çiftçilere destek olmak amacıyla 3 günde 4 bin ton gübre dağıtımı gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Geçtiğimiz yıllarda da çiftçiye 2 bin ton buğday tohumu, 2 bin ton gübre, 3 bin 500 ton hayvan yemi ve 600 bin adet zeytin fidanı dağıtımı yapan Şahinbey Belediyesi'nin önümüzdeki günlerde de buğday tohumu, hayvan yemi ve zeytin fidanı dağıtımlarına devam edeceği vurgulandı.



"Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz"



Gübre dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Gübre dağıtım projemize çiftçimize destek vermek için üç yıl önce başlamıştık. Bu da Türkiye'de bir ilk olarak sayılabilir. Çünkü ilk defa bir ilçe belediyesi direkt olarak çiftçilere destek sağlıyor. Son yıllarda 6 bin ton gübre, 6 bin ton buğday, her yıl 3 bin 500 ton yem dağıtıyoruz. İnşallah bunlara bu yıl da devam edeceğiz. Ayrıca hayvan yemleri için de 'Fi' dağıtımı da yapacağız. Bir projemiz daha var. Çiftçilerimize Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın da destekleriyle inek, düve, ve koyun dağıtımı yapmak istiyoruz" dedi.



Tahmazoğlu'ndan TSK'ya destek



Dün başlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Mehmet Tahmazoğlu,"Operasyondaki bütün askerlerimize dua ediyoruz. Sabah namazında da onlar için Valimiz Davut Gül ile birlikte Fetih Suresi'ni okuduk. Rabbim inşallah milletimize, ordumuza nice fetihler nasip eder. O yüzden ordumuza muvaffak olması için dua ettik. İnşallah ordumuz muvaffak olarak ülkemize yönelik tüm terör tehditlerini ortadan kaldıracaktır" diye konuştu.



Şahinbey Belediyesi tarafından sağlanan 2 bin ton gübre desteğinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten çiftçiler ise Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek desteklerin devam etmesi temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA