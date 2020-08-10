Şahinbey'den 150 bin öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabı
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Şahinbey'den 150 bin öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabı

Şahinbey'den 150 bin öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabı Başarılı öğrencileri spor ayakkabı ile ödüllendiriyor Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen spor ayakkabısı dağıtımına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

10.08.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:50

Şahinbey'den 150 bin öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabı

Başarılı öğrencileri spor ayakkabı ile ödüllendiriyor

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen spor ayakkabısı dağıtımına öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Belediye tarafından derslerinde başarılı olan 150 bini aşkın öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabısı hediye ediliyor.

Şahinbey Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen spor ayakkabısı dağıtımına bu yıl da devam ediyor. Şahinbey, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle randevu sistemiyle dağıtım yapıyor. Randevu sistemiyle yapılan dağıtıma öğrenciler ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterirken, ayakkabılarını alan öğrenciler Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.

"Öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere kitap okumaları ve spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak, "Öncelikle öğrencilerimize bu zor günlerde evde kaldıkları süre boyunca sık sık kitap okumalarını ve derslerine çalışmalarını tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz öğrencilerimiz korana virüsü nedeniyle ikinci dönem okula gidemediler. Ancak bu süreçte onları yalnız bırakmadık. Onlara kitaplar ve testler dağıtarak eğitimlerine yardımcı olduk. Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz spor ayakkabısı dağıtımına bu yıl da randevu sistemiyle devam ediyoruz. Bu yüzden 24 ayrı noktada yaptığımız spor ayakkabısı dağıtımını alınan tedbirler çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ortaokul, lise ve güz döneminde de üniversite öğrencilerimize 150 bin adet spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Öğrencilerimizin başarılarını her zaman destekleyerek onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler

Spor ayakkabısı alan öğrencilerden Beyza Nur Düşengel, dört yıldır spor ayakkabısı dağıtımından faydalandığından bahsederek, "Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun sayesinde 4 dönemdir spor ayakkabısı alıyoruz. Onun sayesinde spor yapabilecek ayakkabılarımız oluyor. Başkanımıza öğrencileri düşündüğü için ve her zaman yanında olduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fatma Gizem Orhan isimli öğrenci de spor ayakkabısı almanın mutluğunu yaşayarak, "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerin her zaman yanında oldu. Bu yıl ayakkabı dağıtımına randevu sistemiyle geldik. Korona virüsü nedeniyle tüm tedbirler alınmıştı ve yoğunluk olmadan ayakkabımızı aldık. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu'nun öğrencilere birçok hediye dağıttığını belirten Salih Ekrem Oğlakçı ise, "Başkan Mehmet Tahmazoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Kendisi öğrencilere sadece spor ayakkabısı değil değişik birçok hediye de verdi. Hem kardeşim için hem de kendim için spor ayakkabısı aldım. Bu hediye hem spor yapmak için hem de alım gücü olmayan aileler için çok önemli. Allah kendisini başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verdi.

Spor ayakkabısını babası ile birlikte almaya gelen Sedef Karakılınç, "Spor ayakkabısı dağıtımından 2 yıldır faydalanıyorum. Bu yıl da pandemiden dolayı randevu sistemi uygulanmış ve çok iyi olmuş. Alınan tedbirler bizi mutlu etti. Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kızı Sedef Karakılınç ile birlikte spor ayakkabısı almaya gelen Cuma Karakılınç, Şahinbey Belediyesi'nin uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirterek, "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun ilçemiz için yaptığı çalışmaları çok beğeniyoruz. Yapmış olduğu bu projeyle öğrencilere maddi ve manevi destek olmuş oluyor. Başkanımız ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şahinbey'den 150 bin öğrenciye 150 bin adet spor ayakkabı

Kaynak: İHA

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