Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru
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Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru

Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru
07.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:43

Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamasına gelindi.

Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından İnönü Caddesi'ne alternatif olarak yapılan 40 metre genişliğindeki yolun son aşamasına gelindi.

Eski garajlardaki esnaf için Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ni yaparak yaşanılabilir, geniş ve ferah iş yerleri sunan Başkan Tahmazoğlu eski, köhne iş yerlerini yıkarak, İnönü Caddesine alternatif olarak yapılan yol çalışmalarının son aşamasına geldi.

"Yol çalışmasının sonuna geldik"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İnönü caddesine alternatif yol çalışmasının son aşamasına gelindiğini belirterek, "Şehrimizde artan araç sayısı nedeniyle yetersiz kalan yollara alternatif olması için yeni bulvarlar açıyoruz. Eski garajlar dediğimiz bölgede Boğaziçi Caddemizle, Özdemirbey Caddemizi birbirine bağlıyoruz. Böylelikle Hoşgör Meydanı ile Özdemirbey Caddesi yeni bir meydana kavuşmuş olacak. Burada 40 metre genişliğinde 6 şeritli bir yolumuz olacak. Özellikle İnönü Caddesi, Doğumevi ve Başkarakol Kavşağı'ndan sonra sıkışan trafiğe çözüm olacak. İnönü Caddesinin mevcut genişliği şu anda 20 metre yeni yaptığımız Boğaziçi Bulvarımız 40 metre genişliğinde olacak ve şehrimize ciddi anlamda nefes aldıracak. Şu anda yol çalışmasında sona geldik. Öncelikle kamulaştırma çalışmalarını tamamlayıp, daha sonra reglaj çalışmaları tamamlandı. Daha sonra alt yapı kuruluşları da çalışmalarını tamamladılar. Asfalt sezonun açılması ile birlikte Gaziantep trafiğine rahatlatacak yolumuzun asfalt çalışmalarına en kısa süre içerisinde başlayacağız. Şehrimize yeni bir bulvar kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize ve Şahinbey'imize hayırlı olsun" diye konuştu.

Şahinbey'deki 40 metrelik alternatif yol yapımında sona doğru

Kaynak: İHA

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