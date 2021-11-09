Şahinbey'de yeni tesisler yükseliyor

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Sosyal tesis ağını hızla genişleten Şahinbey Belediyesi, Geylani Mahallesi'ne yaptığı tesisin çalışmalarını sürdürüyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geylani Mahallesi'ne yapılan tesisin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. 10 bin 831 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılan olan tesis bodrum, zemin, zemin ara, birinci ve ikinci katlardan oluşacak. Çok amaçlı tesiste pazar yeri, ticari alanlar, bay-bayan spor salonu, millet kıraathanesi, büyük ölçekli düğün salonu ve zabıta birimi için yer bulunacak. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Geylani Mahallesi'ne modern bir tesis inşa edildiğini belirterek "Şahinbey ilçemiz hızla büyüyor gelişiyor. Yeni kurmuş olduğumuz mahallerden olan Geylani Mahallemize çok güzel bir tesis kazandırıyoruz. Alt katında Pazar yeri, üst katında kütüphane, spor merkezi, düğün salonları, ticari alanları ile birlikte mahallemizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kapasitede. İnşaat çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah burayı en kısa sürede hizmete alıp vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere halkın hizmetine sunacağız. Tesisimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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