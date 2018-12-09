Şahinbey'de Wushu Rüzgarı

Şahinbey Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluş yıl dönümü anısına bu yıl ikincisini düzenlenen Wushu Sanda İl Şampiyonası, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan çeşitli yaş ve kilolardaki yüzlerce sporcu, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep'in Kurtuluş yıl dönümü anısına Şahinbey Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği wushu müsabakaları sonunda dereceye giren sporcular madalyalarını Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç ve Wushu Gaziantep İl temsilcisi Şeymus Çakmak'ın elinden aldı.

Spor imkanı sunuluyor

Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Kılınç, belediye olarak daima sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirterek, "Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun öncülüğünde spora ve gençlere önemli yatırımlar yapıyoruz. Yaptığımız Gençlik Merkezleri ve sosyal tesilerde her yaştan vatandaşımıza rahatlıkla spor yapabilme imkanı sunuyoruz. Wushu sporuda ilimizde yeni yeni tanınan bir spor dalı. Gaziantep'in kurutuluşu etkinlikleri çercevesinde sporcular oldukça centilmence bir mücadele ortaya koydular hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Wushu Gaziantep İl temsilcisi Şeymus Çakmak ise Türkiye şampiyonası öncesi sporcuların motivasyonlarını arttırmak ve onları Türkiye şampiyonasına hazırlamak adına güzel bir turnuva gerçekleştirildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. - GAZİANTEP