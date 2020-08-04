Şahinbey'de vatandaşların desteğiyle 36 ton atık elektronik eşya toplandı Şahinbey Belediyesinin E-MÖP projesi kapsamında ilçede 36 bin 950 kilogram atık elektronik eşyası toplandı.

Şahinbey Belediyesinin E-MÖP projesi kapsamında ilçede 36 bin 950 kilogram atık elektronik eşyası toplandı.

Sıfır Atık Projesi çerçevesinde 2 yıl önce başlanan E-MÖP projesi ile atıklardan arındırılmış ve daha yaşanabilir çevrenin oluşturulması için geri dönüş çalışmaları hızla devam ediyor.

Projeyle eski, bozuk ve kullanılamaz durumdaki ev aletleri, teknolojik ürünler, aydınlatma gereçleri, ısıtıcı, atık akü ve piller enerjiye dönüştürülüyor.

Vatandaşların "241 44 55 Alo Atık Hattı" ile yetkililere ulaşabildiği proje kapsamında, şu ana kadar 36 bin 950 kilogram elektronik elektrikli ürün, 24 bin 604 kilogram atık pil, 2 bin 459 atık yağ toplandı.

Toplanan atıklar, Aydınlar Mahallesi'ndeki 7 bin metrekare alana kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kaynak: AA